Военный эксперт рассказал, грозит ли Украине нападение Путина из-за победы Зеленского

Россия не использует ситуацию с выборами для обострения конфликта на Донбассе. Такое мнение Главреду высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Не нападет Путин, потому что нечем. Дело в том, что война – это не прогулка на пикник. Она требует масштабной подготовки во всех сферах, начиная с людской и заканчивая финансовой. Потому что без солдата ни одна война еще не происходила. Пока что мы не в фильме "Терминатор", когда роботы могут воевать против людей. Ситуация, какая была, такая и осталась", - говорит Жданов.

По его словам, ни военных, ни политических мотивов даже для какой-то конфронтации на востоке Украины для Российской Федерации на сегодняшний день нет.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал первые кадровые перестановки, призванные прекратить огонь на Донбассе.

Также. вчера стало известно, что на Донбассе ВСУ ликвидировали молодую террористку "ДНР".