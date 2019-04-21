Зеленский анонсировал первые кадровые перестановки, призванные прекратить огонь на Донбассе / Reuters

Победивший, по данным экзит полов, на выборах 2019 Владимир Зеленский пообещал переформатировать украинских участников минских переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

В ходе сегодняшней пресс-конференции он рассказал, что сделает этого сразу после того, как вступит в должность президента.

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Мы будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут кадровые замены. В любом случае мы будем… идти до конца, чтобы прекратить огонь", – заявил политик.

Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на ДонбассеОн подчеркнул, что "самое главное для нас – вернуть наших парней живыми. Для нас сейчас задача номер один – вернуть всех наших политзаключенных, военнопленных, моряков". По его словам, он не может обещать, что получится благополучно вернуть всех украинцев домой, но он сделает для этого все возможное.

Также Зеленский намерен встретиться с родителями украинских моряков, которые незаконно удерживаются в России.

Ранее Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. В частности, он анонсировал свою поездку по всей Украине.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.