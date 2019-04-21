На Донбассе ВСУ ликвидировали молодую террористку "ДНР": боевики устроили "танцы" на костях

Лилия Эгамбердиева (Максименко). / соцсеть ВКонтакте

Боевики из группировки "ДНР" посмертно наградили террористку из Харькова, воевавшую против бойцов ВСУ − Лилию Эгамбердиеву (Максименко).

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на главаря группировки, Дениса Пушилина (осенью минувшего года сменившего убитого Александр Захарченко). Он якобы принялся решения о награждении, ознакомившись с рапортом о результате боя, в ходе которого 23-летняя террористка вызвала огонь ВСУ на себя.

Напомним, ранее СБУ задержала террористку, взорвавшая в Мариуполе автомобиль полковника СБУ контрразведки Александра Хараберюша.