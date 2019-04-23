Судья киевского Киева подал иск против Порошенко

На Порошенко подали в суд / Униан

Против пока еще действующего президента Петра Порошенко подали иск.

Судья Окружного административного суда города Киева требует признать бездействие главы государства и его обязательство издать указ о назначении судьи на должность. Он также намерен взыскать с него материальный ущерб.

Как сообщается на сайте Окружного админсуда Киева, слушаться дело будет Кассационным административным судом Верховного Суда.

"Истец обосновал свою позицию тем, что президентом Украины в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям Закона Украины О судоустройстве и статусе судей, не издан Указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет", – отмечается в сообщении.

Ранее политолог поведал, чем опасен для Зеленского свободный Порошенко.

"Он (Зеленский – ред.) четко заявил на дебатах, что Петр Алексеевич должен быть готов разговаривать с прокурором. Считаю, что не только президент, но и все его окружение", − считает политолог.

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