Политолог поведал, чем опасен для Зеленского свободный Порошенко

22 апреля 2019, 13:48

По мнению эксперта, Петр Порошенко, имеющий нормальное политическое будущее, для Владимира Зеленского крайне опасен.

Порошенко, Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский обязан в кратчайшие сроки и жестко разметать сложившуюся в Украине политическую систему, которую пока еще возглавляет его оппонент по второму туру выборов президента – Петр Порошенко.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии для Главреда высказал Олег Соскин − директор Института трансформации общества, экономист и политолог. Он считает, что любое промедление для Зеленского в прямо смысле смерти подобно.

"Очень важно заявление Зеленского, что будет бороться дальше. Но мы должны помнить, что в Украине происходило очень много несчастных случаев, когда гибли политики. Например, в авариях. Главное, чтобы Зеленский дожил до инаугурации. Порошенко выстроил стопроцентное государство стационарного бандита. Поэтому, если ему удастся сохраниться, реанимироваться, еще и получить шанс на восстановление его политического будущего, то тогда Владимира Зеленского придется списать и отправить в газовую камеру., вот тогда у него будут полномочия. Он четко заявил на дебатах, что Петр Алексеевич должен быть готов разговаривать с прокурором. Считаю, что не только президент, но и все его окружение", − считает политолог.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политикеБолее того, Соскин убежден, что Зеленский обязан добиться отдачи под суд Порошенко и всего его ближайшего окружения. А также остальных бывших и нынешних одиозных фигур украинского политикума.

"Порошенко и все его окружение, это первая сотня его списка, нужно судить. И никому нельзя позволить убежать. И также, необходимо вытянуть сюда Виктора Януковича и Николая Азарова. Необходимо сделать полную зачистку всех кадров на всех уровнях, в районах, областях, Кабмине, и не забыть Юлию Тимошенко. Глава правительства Владимир Гройсман должен уйти в отставку. Также, политическая ответственность должна лечь на БПП, остатки УДАРа и на Народный Фронт. Это они породили Порошенко и должны взять на себя ответственность за политическое поражение действующего президента", − утверждает он.

Как говорит эксперт, именно по вышеуказанным действиям выяснится – адекватен ли Зеленский посту президента Украины.

"Зеленский должен исполнить эту миссию и тогда у нас все будет хорошо. Если ему это не удастся, то он не президент и не политик, а обычный клоун", − подытожил он.

Напомним, ранее Олег Соскин утверждал, что Петр Порошенко пойдет на совершенно безумные шаги ради сохранения власти  - вплоть до "использования черных эскадронов смерти".

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Владимир Зеленский Олег Соскин
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