Если Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камера

После оглашения предварительных результатов выборов 2019, у Петра Порошенко нет никакого политического будущего в Украине.

Очень важно его заявление, что будет бороться дальше. Но мы должны помнить, что в Украине происходило очень много несчастных случаев, когда гибли политики. Например, в авариях.

Главное, чтобы Зеленский дожил до инаугурации, вот тогда у него будут полномочия. Он четко заявил на дебатах, что Петр Алексеевич должен быть готов разговаривать с прокурором. Считаю, что не только президент, но и все его окружение.

Порошенко выстроил 100%-ое государство стационарного бандита. Поэтому, если ему удастся сохраниться, реанимироваться, еще и получить шанс на восстановление его политического будущего, то тогда Владимира Зеленского придется списать и отправить в газовую камеру.

Порошенко и все его окружение, это первая сотня его списка, нужно судить. И никому нельзя позволить убежать. И также, необходимо вытянуть сюда Виктора Януковича и Николая Азарова. Необходимо сделать полную зачистку всех кадров на всех уровнях, в районах, областях, Кабмине, и не забыть Юлию Тимошенко.

Читайте такжеМожет стать жертвой: для Зеленского наступает сложный периодГлава правительства Владимир Гройсман должен уйти в отставку. Также, политическая ответственность должна лечь на БПП, остатки УДАРа и на Народный Фронт. Это они породили Порошенко и должны взять на себя ответственность за политическое поражение действующего президента.

Зеленский должен исполнить эту миссию и тогда у нас все будет хорошо. Если ему это не удастся, то он не президент и не политик, а обычный клоун.

В стране произошла 4-ая революция. Первой была - Революция на граните, в 1990-ом году, вторая – Оранжевая, третья - Достоинства, а сейчас произошла четвертая революция мирным путем. И украинская нация продемонстрировала свою зрелость, мудрость силу. И они раздавили это зло и не дали ему укорениться.

Избрав Зеленского – человека из совершенно другой сферы, народ продемонстрировал, что уничтожил черного дракона, а Зеленскому вручил меч, чтобы мирным путем выкорчевать зло.

Такое в нашей стране произошло впервые – практически была использована 5-ая статья Конституции, когда народ через выборы показал свою волю. А Зеленский должен ее использовать.

У Зеленского после инаугурации есть два месяца на то, чтобы начать действовать, это максимум. А на самом деле месяц.

Команды у него нет, поэтому не нужно бороться с Радой и распускать ее. Ему необходимо охотиться за Петром Порошенко.

Сегодня Зеленский - это воля народа. Поэтому он должен сказать депутатам, что если они не будут исполнять его волю, то тогда фактически вы сами себя распускаете.

Если он сразу же срежет головы, то есть уволит Владимира Гройсмана и Андрея Парубия, то там начнется беспорядок. И Рада сама себя уничтожит.

Читайте такжеЧего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Не стоит забывать и Владимира Кличко – это инструмент, с помощью которого в Киеве очень много голосов набрал Петр Порошенко. Это значит, что Киев прогнил и является центром людоедской бюрократии. Зеленскому нужно подать закон, чтобы снять все эти высокие зарплаты, которые платят сегодня чиновникам.

Кремль очень хочет, чтобы не произошло инаугурации Зеленского. Тогда у них появляется коридор, чтобы снова вывести на поверхность Виктора Януковича и Николая Азарова. Могут устранить нового президента. А потом будет повод сказать, мол, предупреждали, что этим закончиться. И что вот есть законный президент, "ДНР-ЛНР" и так далее. И они вынашивают этот план.