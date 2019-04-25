Синоптики предупредили, когда Киев накроют грозы

В столице скоро ожидаются дожди, отметили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве с субботы, 27 апреля, будут грозы.
В столице в воскресенье и понедельник, 28-29 апреля, днем и ночью ожидаются осадки, возможны грозы, сообщили в Гидрометцентре.
По данным синоптиков, в субботу ночью прогнозируется +7…+9, а днем — 22…+24 градуса и дождь.
В воскресенье ночная температура может составить +9…+11, а дневная — +21…+23. В понедельник ночью в Киеве тоже ожидается +9…+11, а днем — +18…+20.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки. Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в середине июня 2019 года будет аномальная жара, в начале месяца будут дожди.