Синоптики предупредили, когда Киев накроют грозы

Киев с 27 апреля накроют грозы, предупредили синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве с субботы, 27 апреля, будут грозы.

В столице в воскресенье и понедельник, 28-29 апреля, днем и ночью ожидаются осадки, возможны грозы, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу ночью прогнозируется +7…+9, а днем — 22…+24 градуса и дождь.

В воскресенье ночная температура может составить +9…+11, а дневная — +21…+23. В понедельник ночью в Киеве тоже ожидается +9…+11, а днем — +18…+20.

Киев с 27 апреля накроют грозы, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки. Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в середине июня 2019 года будет аномальная жара, в начале месяца будут дожди.