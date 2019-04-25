Синоптики предупредили, когда Киев накроют грозы

25 апреля 2019, 12:05

В столице скоро ожидаются дожди, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупредили, что Киев с 27 апреля накроют грозы
Киев с 27 апреля накроют грозы, предупредили синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве с субботы, 27 апреля, будут грозы.

В столице в воскресенье и понедельник, 28-29 апреля, днем и ночью ожидаются осадки, возможны грозы, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу ночью прогнозируется +7…+9, а днем — 22…+24 градуса и дождь.

В воскресенье ночная температура может составить +9…+11, а дневная — +21…+23. В понедельник ночью в Киеве тоже ожидается +9…+11, а днем — +18…+20.

Синоптики предупредили, что Киев с 27 апреля накроют грозы
Киев с 27 апреля накроют грозы, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки. Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в середине июня 2019 года будет аномальная жара, в начале месяца будут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев дожди грозы Укргидрометцентр
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:25
"Маме сегодня на всех танцевать": Анна Седокова представила дерзкую песню Яжемать
12:05
Синоптики предупредили, когда Киев накроют грозы
11:35
"Сгоревшие компьютеры, закопченные стены": в Киеве был пожар в Министерстве образования
11:31
Журнал People назвал самую красивую женщину мира 2019
11:05
"План Путина": эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
11:04
Языковой закон: Рада приняла решение Видео
11:01
Villa Krim: Благодарны Вам за то, что мы лучшие! новости компании
10:58
"Кидалово" от шоколадного комерса, или Как Зеленский еще надолго останется без президентского кресла мнение
10:52
Рецепт идеальной паски от победителя МастерШеф: раскрыт секрет удачного теста для куличей Видео
10:52
"Обіцяю": Настя Каменских примерила образ Моны Лизы и Венеры Боттичелли в новом клипе Видео
10:30
Пасхальные яйца традиционные и мраморные: как красить яйца шелухой, зеленкой и куркумой Видео
10:22
Как Запад и украинцы показали, что уже сыты Петром Алексеевичем мнение
09:55
"Историческая встреча": Путин рассказал о тет-а-тете с Ким Чен Ыном Видео
09:47
На повестке дня – языковой закон: что нужно знать, чего опасаться и "пряник" от Зеленского Видео
09:20
"Очернить Зеленского": российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019 Видео
09:00
Чистый четверг 2019: что нельзя делать, а что наоборот – просто необходимо Видео
08:49
"Крайне провокационная акция": США отреагировали на решение Путина по паспортам для жителей Донбасса Видео
08:45
Внушительный бюст и сочные ягодицы: британская "Ким Кардашьян" показала все и сразу Фото
08:30
Кремль будет готов на все, чтобы сорвать успех Зеленского мнение
08:24
"Очень откровенно": Леся Никитюк сверкнула попой в прозрачных штанах Видео
08:10
Пасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово Видео
07:59
Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти Фото Видео
07:53
"Какая жесть": в Москве засняли "безумие" из-за бесплатных бургеров, опубликовано видео Видео
07:37
Вкусное тесто, украшения и выпекание: Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления паски
07:24
В Украине евро серьезно откатился от психологической отметки
07:13
Для чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛО
06:54
Два шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" Зеленского мнение
06:33
Открываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского
06:14
День дочери 2019: самые ласковые поздравления для самых нежных цветов жизни Фото
05:51
Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ
05:22
Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты Фото Видео
04:53
Бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия
02:31
Участница Танцев со звездами похвасталась смелым декольте
01:56
Ученые выявили секрет быстрого засыпания
01:45
Сорвать инаугурацию Зеленского: СМИ раскрыли о коварном плане Банковой Видео
01:24
"Много страдания": Ванесса Паради рассказала о съемках клипа в Украине Видео
01:12
Эксперты рассказали, как мужчинам легче всего добиться секса
00:41
Чистый четверг Страстной недели 2019: как намолить себе денег и богатства Видео
00:16
"Сценарий по оккупации": Волкер назвал провокацией выдачу Россией паспортов ЛДНР Видео
24 апреля, среда
23:48
Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского – Reuters
23:24
Ортопеды назвали опасной популярную обувь из 90-х
23:05
"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем Видео
22:41
Внезапно скончалась девушка-боксер из сборной Украины
22:23
"Не отходя от кассы": в РФ рассказали, как жителям "ЛДНР" раздадут двуглавые паспорта Видео
22:00
"Виселица" на Олимпийском: ультрас Динамо расправились с чучелом Мораеса Видео
21:46
Заместитель генпрокурора Енин собрался в отставку – СМИ
21:24
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине 25 апреля – источник Видео
21:13
В Раде хотят уволить Вятровича
20:47
Раздача Россией паспортов в ЛДНР: Тука спрогнозировал развитие событий Видео
20:45
Динамо – Шахтер 0:0 - в концовке матча гости не сумели дожать киевлян Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться