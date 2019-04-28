Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой

Владимир Гройсман, Петр Порошенко и Александр Турчинов / УНИАН

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с праздником Пасхи (Воскресения Христова).

"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечную все равно победит", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Далее, Владимир Гройсман пожелал согласия и благополучия украинским семьям."Искренне поздравляю украинцев со светлым. праздником Воскресения Христова! Каждой украинской семье желаю согласия и благополучия", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Твиттер.

Александр Турчинов, тоже через Твиттер, назвал праздник Пасхи "настоящей победой правды над ложью, любви - над злобой, жизни - над смертью".

"Поздравляю вас со светлым праздником - днем Воскресения Господнего! Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну! Христос Воскрес! И только с ним воскреснет Украина!", - написал он.

Напомним ранее Главред собрал лучшие рецепты угощений на Пасху (Воскресение Христово).