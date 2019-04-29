Впервые пасхальное послание на Фанаре прочли на украинском языке / president.gov.ua

Впервые патриаршее послание во время Пасхального богослужения Константинопольского патриархата в Стамбуле объявили и на украинском языке. Правил Пасхальную литургию лично патриарх Варфоломей.

"…еще год назад это казалось недостижимым! Верьте, и всегда будет победа! Все будет Украина!" – написал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига у себя в Twitter.

При этом некоторые православные пришли в вышиванках, а в храме звучал украинский хор.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) 28 апреля 2019 г.

Ранее Главред узнал, как знаменитости отметили праздник Пасхи. Селебритиз показали фото семейных традиций.

Напомним, Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с Пасхой. Слова поздравления понтифик провозгласил во время воскресной проповеди.