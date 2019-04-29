Осадчая, Никитюк, Бабкин: как знаменитости отметили праздник Пасхи

Селебритиз показали фото семейных традиций.
Представители украинского шоу-бизнеса 28 апреля поделились со своими подписчиками снимками и видео освящения пасхальных корзин в честь праздника Светлого Христова Воскресенья.
"Христос Воскрес! Божьего благословения всем нам и семейного уюта! Все пасочки сделаны с любовью! Рецептик сырной паски без муки!", - написала в Instagram актриса Ольга Сумская.
Христос Воскрес!??Божого благословіння всім нам і сімейного затишку!Всі пасочки зроблені з любов’ю!❤️Рецептик сирної пасочки без борошна!:сир(творог)(2кг),10яєць-базарні,родзинки,курага,ванільний цукор,цукор за смаком(1стакан).Приготування:у великій формі змішати сир з яйцями і ретельно вимішати,порізати курагу,додати разом з родзинками до суміші,цукор і ванілін,розкласти по різних формочках і запікати(маленькі 30 хв.,великі не менше години ,або 1,5 при темп.180 *)!Смачного!?
Телеведущая Екатерина Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым по случаю Пасхи посетила украинскую церковь в итальянской Флоренции.
"Христос Воскрес! Друзья, желаю вам мира, тепла и согласия! В этом году Пасху встречаем во Флоренции. Так интересно наблюдать, как украинцы, хотя и находятся далеко от дома, но придерживаются традиций, знают молитвы, поют, приходят с корзинами на освящение. В самом центре Флоренции украинской церкви дали помещение не так давно. Опережая вопрос: корзинку с пасками привезли из Киева", – заверила ведущая программы Светская жизнь.
Христос Воскрес! Друзі, бажаю вам миру, тепла і злагоди! Цьогорічний Великдень зустрічаємо у Флоренціі. Так цікаво, спостерігати, як українці далеко від дому, але дотримуються традицій, знають молитви, співаюсь, приходять з кошиками на освячення. У самому центрі Флоренціі українській церкві дали приміщення не так давно. Випереджаючи питання :) кошик з пасками привезли з Києва :) P.S не забудьте, що ми для вас підготували Великодній подарунок. В неділю, у великодній вечір, будемо разом, о 21:00 на 1+1 наш великий святковий концерт "Вечір Прем‘єр"!
Певица Ольга Цибульская опубликовала снимок с аутентичном вышитом наряде с оранжевым орнаментом от украинского дизайнера Юлии Магдич.
"Христос Воскрес! Доставайте яички! Будем приветствовать друг друга" – призывает Цибульская.
Телеведущая Леся Никитюк показала, ка священник щедро освятил не только ее пасхальную корзину, но и саму знаменитость.
"Отче, вы, наверное, меня очень любите и подписаны на меня в Instagram", - пошутила Никитюк.
Украинский тренер и ведущая Анита Луценко призвала украинцев не переедать на пасхальные праздники.
Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня. А относительно еды сегодня ... помните, что завтра еда тоже будет и не надо есть как в последний раз. Тело – это храм души! Пусть он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношение к другим такого, как мечтаете к себе (с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми)", – прокомментировала она.
Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня ? А относительно Еды сегодня...помните, что завтра еда тоже будет и не нужно есть как в последний раз) тело - это храм души! Пускай он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношения к другим такого как мечтаете к себе ( с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми) ??
Актриса Лилия Ребрик пришла в церковь с пасхальными атрибутами и со всей своей семьей. "Христос Воскрес! Счастья и мира ... Первая наша Пасха вчетвером", – написала Ребрик.
Певец Сергей Бабкин показал пасхальные традиции своей большой семьи. В церковь исполнитель пришел с сыном и дочерью, а также с беременной женой Снежаной. В звездной семье в скором времени ожидается пополнение.
"Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Будьте здоровы! Мира, добра и света в наших душах сердцах!", – написал Бабкин.
Телеведущий Александр Скичко поздравил поклонников с Пасхой и призвал украинцев объединиться на фоне недавних баталий по поводу президентских выборов и принятия закона об украинском языке.
"Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой! Желаю всем нам благополучия, любви и мира! И пусть этот праздник объединит всех нас ради лучшего будущего для Украины! Всех, кто в вышиванке и нет, кто говорит на украинском и русском, всех, кто из Виннице и Кривого Рога! Верю в Украину!" – отметил Скичко.
Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Бажаю всім нам благополуччя, любові та миру! І нехай це свято об`єднає усіх нас задля кращого майбутнього для України! Усіх хто в вишиванці і ні, хто говорить українською та російською, усіх хто з Вінниці та Кривого Рогу! Вірю в Україну! #великдень2019 #пасха2019 #скичкотики
Шуткой поздравил украинцев с Пасхой танцор Влад Яма. Хореограф нанес на голову пену для бритья, имитируя глазурь, которой традиционно украшают паски.
"Теплых праздников! Христос Воскрес!" – развеселил подписчиков Яма.
Певец Dzidzio посоветовал поклонникам в честь праздника вкусно поесть и стать немножко добрее к ближним.
"Вкусной вам паски, вкусной колбаски, хрена вам ко всему, наешьтесь и будьте немного добрее. Христос Воскрес!" – записал поздравление Михаил Хома на фоне церковного пения и колоколов.
Певец Олег Винник пасхальную корзину не показал, а поздравил поклонников с праздником, опубликовав фотографию одной из своих фотосессий.
Украинский дизайнер Андре Тан передал поздравления своим подписчикам из заграничного отпуска.
"Христос Воскресе! Сегодня самый семейный праздник (новый год не считаем), ведь это прекрасное время побыть всем вместе и наесть лишних пару килограммов. А как и с кем вы проводите свой досуг?" – поинтересовался у своих фанатов Андре Тан.
Показал свою пасхальную корзину известный "холостяк" Иракли Макацария, пожелав поклонникам счастья и любви.
"Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в ваших домах всегда царит любовь и счастье! Христос Воскрес!" – оставил он сообщение в Instagram.
Телеведущий Александр Педан проводит с женой отпуск за границей. Он опубликовал фото на фоне старинной архитектуры со словами "Христос Воскрес".
Известный хореограф и победитель проекта "Танцы со звездами" в 2018 году Илона Гвоздева написала поклонникам теплые слова поздравления и проиллюстрировала их снимком с небольшой пасочкой.
"Христос Воскрес!!! Всех поздравляю с праздником светлой Пасхи, желаю вам мира, добра, тепла, семейного уюта, любви, счастья и Божьего благословения! Признавайтесь, кто сегодня был на службе в церкви?" – спросила Гвоздева.
Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с праздником Пасхи.
Как ранее сообщалось, победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.