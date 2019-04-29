Осадчая, Никитюк, Бабкин: как знаменитости отметили праздник Пасхи

29 апреля 2019, 00:19

Селебритиз показали фото семейных традиций.

Сергей Бабкин пришел в церковь со всей семьей
Сергей Бабкин пришел в церковь со всей семьей / Фото: Instagram/babkin_official

Представители украинского шоу-бизнеса 28 апреля поделились со своими подписчиками снимками и видео освящения пасхальных корзин в честь праздника Светлого Христова Воскресенья.

"Христос Воскрес! Божьего благословения всем нам и семейного уюта! Все пасочки сделаны с любовью! Рецептик сырной паски без муки!", - написала в Instagram актриса Ольга Сумская.

Телеведущая Екатерина Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым по случаю Пасхи посетила украинскую церковь в итальянской Флоренции.

"Христос Воскрес! Друзья, желаю вам мира, тепла и согласия! В этом году Пасху встречаем во Флоренции. Так интересно наблюдать, как украинцы, хотя и находятся далеко от дома, но придерживаются традиций, знают молитвы, поют, приходят с корзинами на освящение. В самом центре Флоренции украинской церкви дали помещение не так давно. Опережая вопрос: корзинку с пасками привезли из Киева", – заверила ведущая программы Светская жизнь.

Певица Ольга Цибульская опубликовала снимок с аутентичном вышитом наряде с оранжевым орнаментом от украинского дизайнера Юлии Магдич.

"Христос Воскрес! Доставайте яички! Будем приветствовать друг друга" – призывает Цибульская.

Телеведущая Леся Никитюк показала, ка священник щедро освятил не только ее пасхальную корзину, но и саму знаменитость.

"Отче, вы, наверное, меня очень любите и подписаны на меня в Instagram", - пошутила Никитюк.

Украинский тренер и ведущая Анита Луценко призвала украинцев не переедать на пасхальные праздники.

Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня. А относительно еды сегодня ... помните, что завтра еда тоже будет и не надо есть как в последний раз. Тело – это храм души! Пусть он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношение к другим такого, как мечтаете к себе (с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми)", – прокомментировала она.

Актриса Лилия Ребрик пришла в церковь с пасхальными атрибутами и со всей своей семьей. "Христос Воскрес! Счастья и мира ... Первая наша Пасха вчетвером", – написала Ребрик.

Певец Сергей Бабкин показал пасхальные традиции своей большой семьи. В церковь исполнитель пришел с сыном и дочерью, а также с беременной женой Снежаной. В звездной семье в скором времени ожидается пополнение.

"Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Будьте здоровы! Мира, добра и света в наших душах сердцах!", – написал Бабкин.

Телеведущий Александр Скичко поздравил поклонников с Пасхой и призвал украинцев объединиться на фоне недавних баталий по поводу президентских выборов и принятия закона об украинском языке.

"Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой! Желаю всем нам благополучия, любви и мира! И пусть этот праздник объединит всех нас ради лучшего будущего для Украины! Всех, кто в вышиванке и нет, кто говорит на украинском и русском, всех, кто из Виннице и Кривого Рога! Верю в Украину!" – отметил Скичко.

Шуткой поздравил украинцев с Пасхой танцор Влад Яма. Хореограф нанес на голову пену для бритья, имитируя глазурь, которой традиционно украшают паски.

"Теплых праздников! Христос Воскрес!" – развеселил подписчиков Яма.

Певец Dzidzio посоветовал поклонникам в честь праздника вкусно поесть и стать немножко добрее к ближним.

"Вкусной вам паски, вкусной колбаски, хрена вам ко всему, наешьтесь и будьте немного добрее. Христос Воскрес!" – записал поздравление Михаил Хома на фоне церковного пения и колоколов.

Певец Олег Винник пасхальную корзину не показал, а поздравил поклонников с праздником, опубликовав фотографию одной из своих фотосессий.

Украинский дизайнер Андре Тан передал поздравления своим подписчикам из заграничного отпуска.

"Христос Воскресе! Сегодня самый семейный праздник (новый год не считаем), ведь это прекрасное время побыть всем вместе и наесть лишних пару килограммов. А как и с кем вы проводите свой досуг?" – поинтересовался у своих фанатов Андре Тан.

Показал свою пасхальную корзину известный "холостяк" Иракли Макацария, пожелав поклонникам счастья и любви.

"Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в ваших домах всегда царит любовь и счастье! Христос Воскрес!" – оставил он сообщение в Instagram.

Телеведущий Александр Педан проводит с женой отпуск за границей. Он опубликовал фото на фоне старинной архитектуры со словами "Христос Воскрес".

Известный хореограф и победитель проекта "Танцы со звездами" в 2018 году Илона Гвоздева написала поклонникам теплые слова поздравления и проиллюстрировала их снимком с небольшой пасочкой.

"Христос Воскрес!!! Всех поздравляю с праздником светлой Пасхи, желаю вам мира, добра, тепла, семейного уюта, любви, счастья и Божьего благословения! Признавайтесь, кто сегодня был на службе в церкви?" – спросила Гвоздева.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с праздником Пасхи.

Как ранее сообщалось, победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.

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