В Центризбиркоме рассказали, готовы ли к досрочным выборам в Раду

Центризбирком / УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова провести досрочные парламентские выборы – в случае, если будет принято нужное решение.

Об этом во вторник, 30 апреля, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук. По ее словам, для проведения досрочных выборов в Раду необходимо во чтобы то ни стало решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.

"В случае если соответствующее решение будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены. По законодательству у нас есть вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут значительно проблемнее, чем на уровне президентских. Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", − подытожила глава ЦИК.

Напомним, ранее 30 апреля в Центризбиркоме озвучили официальные результаты второго тура выборов президента Украины 2019. Убедительнейшую победу одержал Владимир Зеленский, за которого отдали свои голоса 73,22% украинцев. За его оппонента, пока еще действующего главу государства Петра Порошенко, голоса отдали 24,45% украинцев.