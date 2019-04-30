Кернес похвалил Зеленского и указал на ошибки предшественников

Кернес поздравил Зеленского с победой на выборах / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к победителю второго тура выборов президента Украины Владимиру Зеленскому с напутствием и словами поздравления.

"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа — это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - цитирует его UA:Харків.

Как известно, во время предвыборной кампании в декабре 2018 года Кернес официально поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.

Напомним, в Харькове горожане нашли в почтовых ящиках накануне Нового года поздравительные открытки с изображением Владимира Ленина и с подписями мэра города Геннадия Кернеса и президента Петра Порошенко.