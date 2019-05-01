В InformNapalm оценили вероятность наступления боевиков на Донбассе

1 мая 2019, 11:50

На захваченной территории востока Украины противник захотел узнать, сколько людей разбежалось, сказал спикер международного волонтерского сообщества.

В InformNapalm сообщили, что на Донбассе у боевиков нет преимущества, необходимого для того, чтобы наступать на какой-то город
На Донбассе у боевиков нет преимущества, необходимого для того, чтобы наступать на какой-то город, сообщили в InformNapalm / Reuters

Спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук сообщил, что на захваченной части востока Украины боевики не имеют преимущества, необходимого для того, чтобы наступать на какой-то город.

На Донбассе террористы объявили "мобилизацию", чтобы посмотреть, сколько людей разбежалось, рассказал Макарук в интервью Народной правде.

По его словам, на востоке нашей страны сейчас "так все перекопано и закопано, что для того, чтобы наступать на какой-то город, нужно иметь преимущество один к пяти". 

"Ни у нас, ни у них такого преимущества нет. В новейшей истории только одна армия проводила военную операцию по захвату города-миллионника — США в Ираке брали… Басру и Багдад. Преимущество в силе и технологиях было колоссальным", — заявил собеседник.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

Ранее бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох предупредил, что после решения президента России Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей захваченной части востока Украины увеличивается вероятность открытого выступления армии РФ на стороне "своих граждан".

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. 

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс боевики мобилизация наступление волонтеры InformNapalm Михаил Макарук
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