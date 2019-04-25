Экс-вице-премьер России предупредил о возможном новом витке агрессии РФ на Донбассе

25 апреля 2019, 15:10

Властям Украины нельзя ограничиться общими рассуждениями насчет упрощения раздачи жителям Донбасса российских паспортов, полагает бывший чиновник.

Бывший вице-премьер РФ предупредил, что российская армия может открыто выступить на стороне
Российская армия может открыто выступить на стороне "своих граждан" на Донбассе, предупредил бывший вице-премьер РФ / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох предупредил, что после решения президента России Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей захваченной части востока Украины увеличивается вероятность открытого выступления армии РФ на стороне "своих граждан".

Украинским властям нужно срочно что-то предпринять по Донбассу в ближайшие два-три месяца, написал экс-чиновник в Facebook.

По его словам, "если опять все уйдет в говорильню и призывы к Западу "принять меры", то проблема "ДНР"-"ЛНР" перейдет в абхазско-югоосетинскою стадию (замороженные конфликты — Ред.) и не будет иметь сколько-нибудь приемлемого для Украины решения".

"Причем даже военное решение в ситуации с атакой на анклавы, населенные россиянами, будет иметь значительно меньше шансов на успех, чем сейчас. Ведь вероятность того, что Кремль и российская армия открыто "выступят на стороне своих граждан" становится значительно выше", — предупредил Кох.

Читайте такжеДля чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛОЭкс-вице-премьер полагает, что российский лидер, как и весной 2014 года, воспользовался временным техническим безвластием в Украине и "начал свою комбинацию с раздачей паспортов".

"Если Киев опять прожует сопли и ограничиться общими рассуждениями о "недопустимости подобных действий" и опять будет всячески "избегать провокаций", то он потеряет эти территории навсегда", — считает эксперт.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Позже стало известно, что жители захваченной части Донбасса смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях, подконтрольных боевикам, а за самим паспортом придется ехать в Ростовскую область.

США осудили решение Путина упростить процедуру получения гражданства РФ для жителей части востока Украины. В заявлении Госдепартамента Штатов отмечается, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса — "крайне провокационная акция" РФ.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В нашей стране 21 апреля 2019-го прошел второй тур выборов президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а инаугурации триумфатора избирательной гонки — Владимира Зеленского — еще не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия паспорт паспорта Альфред Кох Владимир Путин дети Донбасса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:40
Врач сказала, кому нужно есть 5 раз в день
15:37
Страстная пятница: можно ли печь паски и что вообще можно и нельзя делать Видео
15:33
Новый рост цен: украинцев предупредили об очередном подорожании газа Видео
15:10
Экс-вице-премьер России предупредил о возможном новом витке агрессии РФ на Донбассе Видео
15:08
Mozgi представили новый клип на песню Chooyka Видео
14:58
На Львовщине несовершеннолетние забили до смерти сверстника и похвастались фото в соцсети
14:42
Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе Видео
14:38
Раздача паспортов в "ЛДНР": Путин кивает на соседей Украины и хочет "пообсуждать" вопрос в ООН Видео
14:25
"Финансовые интересы не задевает, а пиариться можно": в Украине отреагировали на принятие закона о языке Видео
14:23
"Должны консолидировать общество": Зеленский оперативно прокомментировал закон о языке Видео
14:14
АМКУ разрешил Ахметову прикупить еще пару облэнерго и стать монополистом на энергорынке
13:49
"Дуракам в Зраде закон не писан": депутаты заблокировали подписание языкового закона Видео
13:19
Раздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит Зеленский мнение
13:10
"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского Видео
13:02
Разница в 35 лет: как выглядит новая российская невеста Джонни Деппа Фото Видео
13:01
Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не переводя деньги на лекарства
12:25
"Маме сегодня на всех танцевать": Анна Седокова представила дерзкую песню Яжемать Видео
12:05
Синоптики предупредили, когда Киев накроют грозы
11:35
"Сгоревшие компьютеры, закопченные стены": в Киеве был пожар в Министерстве образования
11:31
Журнал People назвал самую красивую женщину мира 2019
11:05
"План Путина": эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
11:04
Языковой закон: Рада приняла решение Видео
11:01
Villa Krim: Благодарны Вам за то, что мы лучшие! новости компании
10:58
"Кидалово" от шоколадного комерса, или Как Зеленский еще надолго останется без президентского кресла мнение
10:52
"Обіцяю": Настя Каменских примерила образ Моны Лизы и Венеры Боттичелли в новом клипе Видео
10:52
Рецепт идеальной паски от победителя шеф-повара: раскрыт секрет удачного теста для куличей Видео
10:30
Пасхальные яйца традиционные и мраморные: как красить яйца шелухой, зеленкой и куркумой Видео
10:22
Как Запад и украинцы показали, что уже сыты Петром Алексеевичем мнение
09:55
"Историческая встреча": Путин рассказал о тет-а-тете с Ким Чен Ыном Видео
09:47
На повестке дня – языковой закон: что нужно знать, чего опасаться и "пряник" от Зеленского Видео
09:20
"Очернить Зеленского": российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019 Видео
09:00
Чистый четверг 2019: что нельзя делать, а что наоборот – просто необходимо Видео
08:49
"Крайне провокационная акция": США отреагировали на решение Путина по паспортам для жителей Донбасса Видео
08:45
Внушительный бюст и сочные ягодицы: британская "Ким Кардашьян" показала все и сразу Фото
08:30
Кремль будет готов на все, чтобы сорвать успех Зеленского мнение
08:24
"Очень откровенно": Леся Никитюк сверкнула попой в прозрачных штанах Видео
08:10
Пасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово Видео
07:59
Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти Фото Видео
07:53
"Какая жесть": в Москве засняли "безумие" из-за бесплатных бургеров, опубликовано видео Видео
07:37
Вкусное тесто, украшения и выпекание: Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления паски
07:24
В Украине евро серьезно откатился от психологической отметки
07:13
Для чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛО
06:54
Два шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" Зеленского мнение
06:33
Открываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского
06:14
День дочери 2019: самые ласковые поздравления для самых нежных цветов жизни Фото
05:51
Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ
05:22
Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты Фото Видео
04:53
Бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия
02:31
Участница Танцев со звездами похвасталась смелым декольте
01:56
Ученые выявили секрет быстрого засыпания
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться