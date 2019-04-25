Экс-вице-премьер России предупредил о возможном новом витке агрессии РФ на Донбассе

Российская армия может открыто выступить на стороне "своих граждан" на Донбассе, предупредил бывший вице-премьер РФ / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох предупредил, что после решения президента России Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей захваченной части востока Украины увеличивается вероятность открытого выступления армии РФ на стороне "своих граждан".

Украинским властям нужно срочно что-то предпринять по Донбассу в ближайшие два-три месяца, написал экс-чиновник в Facebook.

По его словам, "если опять все уйдет в говорильню и призывы к Западу "принять меры", то проблема "ДНР"-"ЛНР" перейдет в абхазско-югоосетинскою стадию (замороженные конфликты — Ред.) и не будет иметь сколько-нибудь приемлемого для Украины решения".

"Причем даже военное решение в ситуации с атакой на анклавы, населенные россиянами, будет иметь значительно меньше шансов на успех, чем сейчас. Ведь вероятность того, что Кремль и российская армия открыто "выступят на стороне своих граждан" становится значительно выше", — предупредил Кох.

Читайте такжеДля чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛОЭкс-вице-премьер полагает, что российский лидер, как и весной 2014 года, воспользовался временным техническим безвластием в Украине и "начал свою комбинацию с раздачей паспортов".

"Если Киев опять прожует сопли и ограничиться общими рассуждениями о "недопустимости подобных действий" и опять будет всячески "избегать провокаций", то он потеряет эти территории навсегда", — считает эксперт.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Позже стало известно, что жители захваченной части Донбасса смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях, подконтрольных боевикам, а за самим паспортом придется ехать в Ростовскую область.

США осудили решение Путина упростить процедуру получения гражданства РФ для жителей части востока Украины. В заявлении Госдепартамента Штатов отмечается, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса — "крайне провокационная акция" РФ.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В нашей стране 21 апреля 2019-го прошел второй тур выборов президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а инаугурации триумфатора избирательной гонки — Владимира Зеленского — еще не было.