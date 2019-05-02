"ЧП на свалке": под Николаевом трагически погиб ребенок

Под Николаевом на свалке мусором привалило ребенка, он погиб / segodnya.ua

Возле поселка Весняное (находится под Николаевом) на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило 9-летнего ребенка, пострадавший умер в больнице.

У Николаева на свалке ребенка привалило мусором, когда он ковырялся в нем вместе с матерью, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.

Правоохранители узнали о чрезвычайном происшествии на свалке от сотрудников ГСЧС в среду вечером, 1 мая.

По факту гибели мальчика начато расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Под Николаевом на свалке мусором привалило ребенка, он погиб / mk.npu.gov.ua

Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате. Погиб старший ребенок, а младшему оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.