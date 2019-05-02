"ЧП на свалке": под Николаевом трагически погиб ребенок

В одном из поселков у областного центра мальчик ковырялся с матерью в мусоре и оказался под ним.
Возле поселка Весняное (находится под Николаевом) на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило 9-летнего ребенка, пострадавший умер в больнице.
У Николаева на свалке ребенка привалило мусором, когда он ковырялся в нем вместе с матерью, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.
Правоохранители узнали о чрезвычайном происшествии на свалке от сотрудников ГСЧС в среду вечером, 1 мая.
По факту гибели мальчика начато расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате. Погиб старший ребенок, а младшему оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.