СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в арсенале ВСУ

СБУ вычислила завербованного Россией сотрудника / ssu.gov

Служба безопасности Украины предотвратила теракт на одном из арсеналов ВСУ, подготовленного российскими спецслужбами.

"Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов", - сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, спецслужбы РФ завербовали сотрудника ВСУ путем психологического воздействия, урожая безопасности его родственников, которые проживают на территории оккупированного Донбасса.

Читайте такжеСБУ прищучило украинцев, торговавших газом с донбасскими боевиками"Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличии и перемещении оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", – заявили в СБУ.

Завербованному сотруднику за совершение преступления обещали денежное вознаграждение и гражданство России с оформлением пенсии.

"Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через интернет. Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины определили личности семерых наемников из Украины и одного из России, которые входят в состав частной военной кампании Вагнера.