"Позывной Барс": экс-спикер АТО охарактеризовал генерала Сырского в боях под Дебальцево

Александр Сырский, по мнению экс-спикера АТО, достойно показал себя в критических ситуациях в Дебальцево / 112.ua

Военный журналист и бывший спикер АТО Владислав Селезнев высказал мнение о персоне нового командующего ООС Александра Сырского, с работой которого сталкивался в январе-феврале 2015 года в период важной дебальцевской операции.

"По мнению участников дебальцевской операции, Барс (это позывной генерала Сырского) с теми возможностями, средствами и в тех обстоятельствах, которые сложились на тот момент и в которых находились наши подразделения, он сделал все возможное для того, чтобы с минимальными потерями вывести наши войска из Дебальцевого, окруженного российско-террористическими войсками", - сказал он в комментарии InfoResist.

По словам Селезнева, назначение Сырского вполне оправдано и логично, поскольку он знает обстановку в зоне ООС, как никто другой. Журналист полагает, что у бывшего командующего, генерала Наева, вследствие долгой и ответственной работу произошло эмоционально выгорание.

Селезнева не смущает тот факт, что в украинской армии в скором времени произойдет смена главнокомандующего.

Читайте такжеСтало известно, сколько территории Донбасса ВСУ отвоевали с начала ООС"С учетом того, что Владимир Александрович избранный президент, в команде у которого за силовой блок отвечает Апаршин, который, в свою очередь, дал лестную характеристику генералу Сырскому, я полагаю, что кадровых ротаций командующего ООС не будет. Они сработаются. Апаршин знает генерала Сырского уже много лет. И опять же, многие вещи проверяются не служебными характеристиками, а реальными действиями. Если генерал Сырский в свое время показал себя с хорошей стороны. Сумел организовать проведение военных операций, то, естественно, ему и люди доверяют, все будет нормально", - полагает экс-спикер АТО.

Сезезнев подытожил, что работа армии – это не только главнокомандующий, необходима слаженная команда, роботу которой командир будет координировать.

Напомним, Сергея Наева на посту командующего ООС заменил Александр Сырский. За бои на Дебальцевском плацдарме получил орден Богдана Хмельницкого III степени.