Назначен новый командующий ООС

Александр Сырский заменил Наева на посту главы ООС/ 112.ua

Как и предсказывал журналист, Сергея Наева на посту командующего ООС заменил Александр Сырский.

Об этом нынешний глава Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ", — отметил Порошенко.

Как известно, Сырский за бои на Дебальцевском плацдарме получил орден Богдана Хмельницкого III степени.

В 2016 году он возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. С 2017 Сырский был командиром всей Антитеррористической операции на востоке страны.

Напомним, замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев был назначен на должность командующего Объединенными силами в марте 2018-го. Президент тогда поставил перед командующим Объединенными силами задачу — укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.