Порошенко назначил командующего Объединенных сил и заявил о завершении АТО

На должность командующего Объединенными силами назначен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергей Наев, сообщил президент Петр Порошенко.

"По моей инициативе ВР приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины", — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, формат Антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", — заявил он.

Президент добавил, что поставил перед командующим Объединенными силами задачу — укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о том, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.

Как известно, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.