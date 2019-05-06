Журналист рассказал, кто заменит Сергея Наева на посту командующего ООС

Сергей Наев / УНИАН

В понедельник, 6 мая, с участием Верховного главнокомандующего Петра Порошенко в штабе Операции Объединенных сил состоится назначение нового командующего ООС. Сергея Наева должен заменить Александр Сырский.

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня с участием Верховного Главнокомандующего в штабе ООС пройдёт важное назначение - новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил в целом хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих - плановая, ротационная", - написал он.

Напомним, замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев был назначен на должность командующего Объединенными силами в марте 2018-го.