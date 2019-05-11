Россия в приказном порядке обеспечивает паспортами боевиков Донбасса

Паспорта России на Донбассе заставляют получать добровольно-принудительно / РБК

Российские командиры сообщили боевикам соединений и частей первого в Донецке и второго в Луганске армейских корпусов Вооруженных сил РФ о необходимости обязательного получения российского гражданства.

"Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных СМИ разъяснений и комментариев так называемых специалистов по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных SMS", - сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на разведку.

Читайте также"Есть несколько ходов": Зеленский рассказал о подготовке ответа на раздачу паспортов РФ на ДонбассеПо словам представителя ведомства, кремлевское руководство делает все возможное для русификации населения оккупированных Донетчины и Луганщины. Также руководство ФСБ России ввело дополнительные ограничения по пересечению неконтролируемого украинской властью участка границы с РФ. Особое внимание уделяют тем, кто служит в рядах пророссийских боевиков – они могут пересекать границу с Россией лишь в рамках служебной командировки, проинформировав руководство.

В Минобороны сообщили, что добровольно-принудительно заставляют получать паспорта РФ чиновников местных оккупационных администраций, а также сотрудники силовых структур.

Как ранее сообщалось, на начало мая в оккупационных администрациях ОРДЛО зафиксировано изъявление желание получения российских паспортов лишь 5-7% жителей оккупированного Донбасса.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.