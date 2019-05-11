Правозащитники назвали число жителей ОРДЛО, которые хотят получить паспорт РФ

На начало мая в оккупационных администрациях ОРДЛО зафиксировано изъявление желание получения российских паспортов лишь 5-7% жителей оккупированного Донбасса.

Согласно данным, обнародованным Восточной правозащитной группой в Facebook, паспорта граждан России готовы получить до 31% граждан Украины, которые проживают на территории ОРДЛО. Всего с начала оккупации российские паспорта оформили 9% жителей из неподконтрольных Украине территорий.

При этом получателями двуглавых паспортов в ОРДЛО в добровольно-приказном порядке становятся "чиновники" местных администраций, участники силового блока НВФ, народная милиция, боевики, часть пенсионеров и людей преклонного возраста.

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В то же время оккупанты на Донбассе планируют раздать паспорта РФ как минимум 50% жителей ОРДЛО. Кроме того, появился месендж о том, что следующим этапом со стороны России будет включение Донбасса в состав Федерации.

"Кремлю сейчас важно показать массовость выдачи паспортов Российской Федерации в ОРДЛО, тем самым продемонстрировав международному сообществу, что люди поддерживают и доверяют России. Но жители ОРДЛО не спешат получать паспорта", – говорит директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

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По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР" открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

7 мая глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовит Москве "действенный ответ" на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.