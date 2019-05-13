В Минобороны рассказали, как россияне жителям Донбасса дали "пощечину" паспортами

Российские паспорта / РБК

Российские паспорта, документы на оформление которых начали принимать у жителей временно оккупированных районов Донбасса, не действительны на территории большей части РФ.

Соответствующее информацию озвучил пресс-секретарь украинского Минобороны Дмитрий Гуцуляк. Ссылаясь на данные разведки, он утверждает, что паспорта имеют пометку "ограниченные возможности" и действительны только в пределах Ростовской области.

Читайте такжеДвуглавые паспорта для жителей "ЛДНР": адвокат объяснил, чем ответит Киев"Руководство так называемых республиканских силовых структур начало проведения мероприятий по выявлению лиц, выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы", − говорит он.

Вместе с этим, россияне и боевики активнейшим образом ведут пропагандистскую работу по убеждению жителей Донбасса в необходимости получения российского паспорта.

"Оккупанты упрощают процедуры их оформления путем уменьшения количества справок необходимых для регистрации, в том числе отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов", - добавляет пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия в приказном порядке обеспечивает паспортами боевиков Донбасса. До этого в Евросоюзе отказались наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе.



