У Зеленского прояснили ситуацию вокруг скандала с отменой визита адвоката Трампа

Рудольф Джулиани / Скриншот/Foxnews

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о том, что новоизбранный президент Украины узнал о планах адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани посетить Киев из СМИ.

"О том, что приезжает Рудольф Джулиани, Зеленский узнал из СМИ и то, что он не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности", — подчеркнул он в эфире Свободы слова.

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При этом Разумков акцентировал внимание на том, что Зеленский готов встречаться "не только с официальными представителями государств", но "в том числе и… с представителями тех или иных политических сил, или не политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые позитивно настроены и помогают нам в борьбе за нашу независимость".

Напомним, по данным The New York Times, адвокат Трампа Рудольф Джулиани собирался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Однако впоследствии адвокат Трампа отменил свой визит в Украину. Причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.