Уволенный глава КСУ подал иск, чтобы вернуть себе должность

Станислав Шевчук / УНИАН

Уволенный 14 мая судья и председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук требует восстановить его в должностях.

По словам адвоката Шевчука, Андрея Федура, они в суд обратились специально после инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы не было никаких политических спекуляций.

"Подали соответствующий иск в суд. Требуем признать неправомерными действия, решения и восстановить в должности судьи и должности председателя суда", - сказал Федур.

Адвокат уверен в том, что Шевчука восстановят в должностях, несмотря на "политические игрища".

Дело будет слушать Окружной административный суд Киева. Сейчас дело находится на распределении в суде.

Сам Шевчук в Facebook пообещал, что "процесс будет максимально открытым и публичным".

Напомним, во вторник, 14 мая, судьи Конституционного суда Украины на закрытом заседании решили уволить председателя КСУ Станислава Шевчука. Ссудьи выразили недоверие Шевчуку, но он не захотел уходить в отставку и покинул заседание.

Новым главой КСУ избрана Наталья Шаптала, за нее проголосовали 12 судей.