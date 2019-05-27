"Я тебе как следак говорю!": вдова Вороненкова пожаловалась на прессинг украинских следователей

27 мая 2019, 08:41

Вороненков получил украинское гражданство и, как утверждает ГПУ, по собственной инициативе дал показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Максакова
Максакова обвинила украинских следователей / Скриншот видео с youtube.com

Спустя два года после дерзкого убийства в центре Киева экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, его жена Мария Максакова сделала неожиданное публичное признание.

Отметим, Денис Вороненков переехал жить вместе с семьей в Киев в декабре 2016 года. Он получил украинское гражданство и, как утверждает Генеральная прокуратура Украины, по собственной инициативе дал показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. 23 марта 2017 года Вороненков был смертельно ранен несколькими выстрелами в упор в центре Киева. 

Неожиданно для всех вдова Вороненкова попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее мужа Дениса Вороненкова, и заявила в интервью НТВ, что оболгала его по принуждению украинских следователей.

Максакова, которая после убийства мужа живет в Киеве и в Россию возвращаться не планирует, вдруг выпалила: "Беспардонная, наглая и циничная, отвратительная версия с причастностью к убийству моего первого мужа Тюрина Владимира Анатольевича. Я не знаю, как я с ума не сошла от этой мысли, как я вообще не сошла от нее с ума".

Как выяснилось, информация сильно давила на женщину, и она решила сбросить груз.

"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала Максакова.

Она уточнила, что украинские следователи просто убедили ее в том, что за убийством Вороненкова стоит именно Тюрин.

"Я тебе как следак говорю: это Тюрин!". Я ему говорю: "Постой, а зачем?" Он: "Говорю тебе, это он!" Я: "А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?" Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию", - рассказала Максакова.

В итоге оперная певица обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее высказывание во время интервью официальным заявлением.

Также после длительного игнорирования Тюрина, разобравшись во всем, Максакова заявила, что надеется на встречу с отцом своих детей.

Уточним, что всего у Максаковой трое детей — сын Иван, сын Илья и дочь Людмила. Из официальных источников известно, что двое детей проживают с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным.

Ранее СМИ сообщили о расстреле главного фигуранта дела Вороненкова.

Также ранее СМИ назвали имя убийцы Вороненкова. Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с соотечественниками Юрием Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Задержанные свою вину отрицают.

Также ранее Юрий Луценко заявил о завершении расследования убийства Вороненкова. По данным правоохранителей, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем вдовы Вороненкова, певицы Марии Максаковой.

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