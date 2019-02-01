Убийство Вороненкова. СМИ сообщили об расстреле главного фигуранта дела / Reuters

Главный фигурант дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова "авторитет" Юрий Василенко, о похищении которого 10 января сообщалось ранее, погиб от ран. Двое подозреваемых в похищении Василенко уже задержаны.

Об этом сообщило издание Росбалт, сославшись на свой источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Василенко собирались доставить на беседу к весомой фигуре в криминальном мире. Однако "авторитет" оказал сопротивление, разгорелась перестрелка, в результате которой его и ранили. Причем на месте позднее был обнаружен фрагмент кости, то есть рана Василенко была очень серьезной. От нее он впоследствии и скончался.

Читайте такжеОт "Бэтмена" до "Гиви". Названы убитые за два года лидеры боевиков ЛДНРПохитителей задержали 31 января. Это члены одной из преступных группировок Курской области, которые ранее были близки к Василенко. При этом, по оперативным данным, один из нападавших мог принимать участие в убийстве главаря террористической организации "Оплот" Евгения Жилина в подмосковном ресторане "Ветерок" в сентябре 2016 года.

"На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы… О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено", – пишет издание.

Напомним, Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник экс-депутата ранил нападавшего и сам получил ранения. Стрелка госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с соотечественниками Юрием Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Задержанные свою вину отрицают.

По данным правоохранителей, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем вдовы Вороненкова, певицы Марии Максаковой.