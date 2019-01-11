"Ранили, увезли в багажнике": в России похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова — СМИ

В Москве похитили фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова — Юрия Василенко, выяснили журналисты / SKELET-info

В четверг вечером, 10 января, в Москве из ресторана похитили со стрельбой одного из фигурантов дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова — криминального авторитета из Украины Юрия Василенко.

Фигуранта дела об убийстве экс-депутата Госдумы похитила из ресторана "Базилик" (Василенко использовал заведение в качестве офиса) группа крепких мужчин, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника, на улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, злоумышленники открыли огонь и ранили авторитета, а потом погрузили его в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

"В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко, был проведен обыск. В помещении было обнаружено несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки", — добавило издание.

Напомним, Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник экс-депутата ранил нападавшего и сам получил ранения. Стрелка госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с соотечественниками Юрием Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Задержанные свою вину отрицают.

По данным правоохранителей, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем вдовы Вороненкова, певицы Марии Максаковой.