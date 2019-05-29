Оборудование DAIKIN способно создать идеальный климат в офисах

По данным множества исследований, климат существенно влияет на производительность труда. Например, японские ученые установили, что повышение температуры в помещении всего на 1 градус выше нормы, понижает производительность работников в среднем на 2%. А согласно эксперименту, проведенному в США, повышение температуры влияет на способность принимать разумные решения. Так, среди студентов, которые находились в прохладном помещении (+19°C), более оптимальный тариф мобильной связи выбрали в 2 раза больше людей, чем среди студентов, которые находились в более нагретом (+25°C). Другое исследование показало, что при температуре выше 27°C у большинства людей начинаются проблемы с математикой и концентрацией внимания.

Отсутствие комфортного стабильного климата внутри офисов приводит к значительным потерям в компаниях, да и в масштабах страны. Например, в Австралии снижение производительности в жаркие месяцы выливается в потери для экономики в размере 6,2 млрд. долларов.

Избежать таких негативных последствий поможет современная климатическая система. Тем более, что современная техника имеет не только функции охлаждения и нагрева, но и очистки, осушения, увлажнения воздуха, а также рекуперации тепла. Например, среди оборудования японской корпорации DAIKIN – мирового лидера в производстве климатической техники – для офисных центров лучше всего подходят системы VRV, чиллеры и фанкойлы, полупромышленная серия Sky Air, вентиляционные системы Professional, Modular R, Modular P, Modular L, cистемы VAM/VKM.

"Оборудование DAIKIN действительно может создать идеальный климат в офисах. А поскольку эта техника надежна и энергоэффективна, владельцы бизнеса смогут экономить на эксплуатационных расходах и обслуживании", - говорит Владимир Степура, директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.

Говорят, чтобы стимулировать творчество и ускорять мыслительные процессы коллег, Марк Цукерберг предпочитает устанавливать в переговорниках температуру +15°C. Но оптимальной рабочей температурой специалисты все же считают 22-24°C при влажности воздуха 40-60%. А психологи утверждают, что комфортный климат в офисах, с учетом индивидуальных особенностей работников, приводит к ровным деловым и дружеским отношениям между сотрудниками, что в свою очередь, еще больше способствует повышению эффективности работы.