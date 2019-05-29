Во Львове протестующие со штурмом захватили мэрию

29 мая 2019, 13:38

Митингующие направились в кабинет городского головы Андрея Садового.

  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua
  • Во Львове захватили мэрию city-adm.lviv.ua

В среду, 29 мая, во Львове несколько десятков людей, назвавших себя представителями Национального корпуса, Развития общины и Украинского союза участников АТО захватили Львовскую городскую раду.

Утром, после того как протестующие собрались у стен Ратуши, к ним вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. Однако протестующие отказались общаться с представителями мэрии на улицы и начали требовать впустить их в большую сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросу ЖКХ Сергея Бабака.

Когда протестующим отказали в их требованиях, они начали выламывать дверь ратуши, передает Zaxid.net.

В итоге митингующие выломали дверь, а внутри здания разделились на несколько групп и направились в кабинеты городского головы Андрея Садового, в.а. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

Как рассказали в патрульной полиции, в комментарии ТСН, после этого ситуация стабилизировалась, пострадавших нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого района. Пока ситуация под контролем, только пошкодежене некоторое имущество, люди не пострадали", – сказали там.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге пенсионеры "штурмовали" избирательный участок.

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