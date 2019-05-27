"Конвульсии Садового": мэр Львова заявил, что люди Порошенко наложили лапу на его кресло

Садовый боится потерять власть / УНИАН

27 мая, в понедельник, градоначальник Львова Андрей Садовый заявил, что люди Петра Порошенко хотят забрать должность.

"Председатель фракции партии Порошенко в городском совете Адамык, председатель фракции Свободы Лопачак, совместно с депутатом и совладельцем табачной фабрики Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. За год до местных выборов избавить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты", - написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

После чего, Андрей Садовый обратился публично к Петр Порошенко.

"Надеюсь, что сценарий "хаос и грабеж" в исполнении львовских депутатов от БПП с Вами просто не согласовывали", - подчеркнул Садовый.

В ответ на жалобу мэра Львова некоторые пользователи сети ответили, что не нужно было поддерживать Порошенко.

"Так вам і треба , не треба було підтримувати порохаі пускати його до Львова.Вистарчить нам мера, який робить , що хоче і ще нам пороха бракує", - отметила Мирослава Бакович.

А кто-то и вовсе категорично заявил, что Садовый просто метит в президенты.

"Садовому начхати на Львів і його проблеми. Він думає вже про парламентські вибори і зовсім не проти стати президентом і зараз на це працює. То може хай вже вступиться зі своїми киїівськими амбіціями зі Львова. І дасть місце тим, хто справді переживає за наше місто", - написал Борис Довганик.

"Охохо, Андрій Іванович залиште своє пригріте крісло, будьте справжнім чоловіком. Львів'янам Ви набридли!!!", - добавил Максим Гуцуляк.

"Це конвульсії Садового. Він прекрасно розуміє, що на дострокових виборах немає шансів. Але намагається зберегти обличчя", - еще раз подчеркнул Борис Довганик.

Напомним, ранее Главред сообщал, что у Гриценко и Садового есть только один шанс попасть в Раду.

Также ранее Андрей Садовый рассказал о планах Самопомощи на парламентские выборы 2019.