Выборы в Раду и ВСУ: у Зеленского рассказали о новом законопроекте

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Президент Владимир Зеленский внес в украинский парламент (как неотложный) законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о выборах народных депутатов касаемо обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале главы государства.В документе предлагается закрепить в законодательство положение о возможности образования в исключительных случаях Центризбиркомом по представлению Министерства обороны специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, речь идет в первую очередь о воинских частях в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал европейские страны "бить" РФ санкциями. До этого в Кремле выдвинули условие для встречи президента Украины с Владимиром Путиным.