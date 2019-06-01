"Водитель, девушка и маленький ребенок": на Хмельнитчине в ДТП погибли три человека

На Хмельнитчине произошла авария, погибли три человека / hm.npu.gov.ua

Возле села Колыбаевка Каменец-Подольского района Хмельницкой области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли три человека.

Авария произошла в пятницу, 31 мая, около 13:00, на месте происшествия погибли водитель легковушки и его пассажиры — 25-летняя девушка со своей 3-летней дочкой, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Хмельнитчине.

В ведомстве добавили, что столкнулись авто Chevrolet и грузовик MAN, которые двигались в разных направлениях.

"По предварительным данным,… водитель Chevrolet, двигаясь в направлении г. Каменец-Подольский, не учел дорожной обстановки, совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем…", — отметили в полиции.

На Хмельнитчине произошла авария, погибли три человека / hm.npu.gov.ua

Напомним, 30 мая в Збаражском районе Тернопольской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиля и грузовик, погибли четыре человека, а еще один — получил травмы. Позже стало известно, что в ДТП погибли энергетики.