"Давит атмосфера": двери Администрации президента откроют для простых граждан

Трофимов заявил, что АП будет открыта для людей / Украинская правда

Администрацию президента Украины Владимир Зеленского откроют для простых граждан, чтобы каждый желающий мог прийти и поздороваться с главой государства, заявил первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.

"Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности - потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции", - сказал Трофимов.

По его словам, у команды Зеленского появилось огромное желание каждый месяц встречаться с людьми и экспертами, которые их чему-то бы научили.

"Сюда надо впустить жизнь. Первое впечатление - здесь все изолировано", - поделился планами Трофимов.

Он добавил, что здание АП очень большое, и он пока не побывал на всех этажах.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днипрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был только на нескольких этажах в этом здании", - сказал первый заместитель главы АП, пишет "Украинская правда".

Он также добавил, что еще не видел ни бассейна, ни тренажерного зала.

"Не нашел. Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу", - резюмировал Трофимов.

Напомним, ранее у Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой. Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что прорабатывается два варианта переезда офиса президента с улицы Банковой.

Также ранее сообщалось, что Зеленский открыл ворота, которые ограничивали доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.