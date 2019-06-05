Украину прополощут мощные ливни и накроют шквалы с градом – синоптик

В Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами / eradia.blog.ru

В четверг, 6 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, наименьшая вероятность осадков на Левобережье – в восточных областях, на юго-востоке и части центральных областей, рассказала она в Facebook.

В четверг температура воздуха предполагается до + 25 + 30 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов, на Западе + 23 + 27 градусов, рассказала синоптик.

Читайте такжеСиноптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пеклоВ Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27, +28 градусов, спрогнозировала она.

Диденко также предупредила, что в Киеве в ближайшее время будет расти температура воздуха и достигнет + 30 + 33 градусов.

"Это – немало", - добавила она.

/ wxchart.com

Напомним, ранее синоптик предупредил о температурной аномалии в июне-2019.