Плагиат речи Порошенко: у Зеленского обвинили МИД в диверсии

Зеленский обвинил МИД в диверсии на встрече с Туском / @APUkraine

В Администрации президента инициировали служебное расследование в связи с идентичностью выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе и речи Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность.

Как сообщает пресс-служба АП в Facebook, данным вопросом занялся замглавы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что предварительные результаты расследования показывают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы. Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в воровстве части выступления Петра Порошенко, которое он произнес во время съезда своей обновленной партии.