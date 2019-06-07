"Вор": В Днепре вандалы разрисовали памятник Леонид Кучме - опубликовано фото

Леонид Кучма / УНИАН

В Днепре неизвестные вандалы разрисовали стелу с барельефом второго президента Украины (1994-2004) Леонида Кучмы.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте телеканала Открытый. Происшествие произошло в четверг, 6 июня.

Кроме того, ниже барельефа написали фразу "Кто убил Гонгадзе?".

Напомним, ранее Леонид Кучма озвучил президенту Владимиру Зеленскому причины торможения процесса обмена заложников. До этого он, как представитель Украины в ТКГ на переговорах в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.

