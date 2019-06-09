СМИ узнали, как луганские боевики продают контрафактный алкоголь в Европу

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Контрафактные спиртные напитки, изготовленные на контролируемых группировкой "ЛНР" через РФ, Беларусь и Литву контрабандными путями доставляется в Великобританию.

Такое сообщение опубликовал портал Белорусский партизан.

Как выяснили журналисты, алкогольные напитки, разлитые по таре на предприятии "Луга-Нова" в оккупированном Луганске на фурах везутся через неконтролируемый Киевом участок границы в РФ.

Далее, в городе Смоленск, на товар оформляют поддельные документы изготовили в России, а потом продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited".

"Но алкоголь отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в городе Тракай. Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP". Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла", - утверждают журналисты.

Кроме того, они утверждают, что о такой незаконной торговле в курсе и контролирует ФСБ РФ.

Напомним, ранее задержанный боевик "ЛНР" рассказал о разборках в рядах террористов из-за алкоголя и наркотиков.