Коп сбил мальчика в Конотопе: СМИ узнали хорошие новости о состоянии ребенка

У пострадавшего температура тела в норме, сообщили врачи.
Мальчик, которого в Конотопе Сумской области на автомобиле сбил полицейский, — 10-летний Артем, находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.
В результате ДТП у ребенка повреждены голова, живот и грудь, пишет ТСН со ссылкой на врачей.
По данным издания, мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания.
"…состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Температура тела в норме…", — сообщили медики.
Напомним, 7 июня в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку.
Водителя авто-копа задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка. Позже суд арестовал задержанного полицейского.