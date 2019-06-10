Коп сбил мальчика в Конотопе: СМИ узнали хорошие новости о состоянии ребенка

Мальчика, которого в Конотопе сбил коп, отключили от аппарата искусственного дыхания, узнали журналисты / riakchr.ru

Мальчик, которого в Конотопе Сумской области на автомобиле сбил полицейский, — 10-летний Артем, находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

В результате ДТП у ребенка повреждены голова, живот и грудь, пишет ТСН со ссылкой на врачей.

По данным издания, мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания.

"…состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Температура тела в норме…", — сообщили медики.

Напомним, 7 июня в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку.

Водителя авто-копа задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка. Позже суд арестовал задержанного полицейского.