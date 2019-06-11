"Когда маленькая зарплата": В Днепре женщина приторговывала гранатами - опубликованы фото

Гранаты на продажу / Нацполіція

В Днепре сотрудники полиции задержали 52-летнюю женщину, которая продавала оружие и боеприпасы.

Такое сообщение опубликовали представители отдела коммуникации Главка Нацполиции по Днепропетровской области.

"Оперативники задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе г. Днепр. Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалами", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире задержанной правоохранители нашли два гранатомета модели РПГ-26. Сейчас они вместе с гранатами находятся на экспертизе.

Напомним, ранее в Киеве рыбак выловил из Днепра ведро с гранатами.