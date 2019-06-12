Кабмин создал Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Кабмин создал государственное ведомство по свободе совести / kmu.gov.ua

По инициативе Минкульта Кабмин создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 12 июня, передает Интерфакс-Украина.

Созданная Госслужба будет центральным органом, а ее деятельность будет координироваться Кабмином через Министерство культуры.

В свою очередь, Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов – изменения в госбюджет для ее финансирования.

Что касается заработной платы, то тут Минкульт решил не скупиться и запросил дополнительное финансирование в размере 25 млн гривен, 15 из них пойдет на зарплаты сотрудникам.

Граничная численность сотрудников - 57 человек, то есть, средняя зарплата - около 22 тысяч гривен в месяц.

Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул.Прорезная, 15, в Киеве.

Служба будет работать с национальными меньшинствами, чтобы в Украине пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.

Как указано в пояснительной записке, необходимость в создании такого органа есть - на начало 2019 года было зафиксировано порядка 200 конфликтов в 17 областях Украины, тогда как в 2014 году их количество было не больше 30. Перепалки, в основном, происходят на религиозной почве, и чаще всего бранятся прихожане Украинской православной церкви и ПЦУ.

Ранее в Минкульте окончательно "похоронили" УПЦ КП.