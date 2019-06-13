Амбициозно, но реально: Климкин назвал сроки вступления Украины в ЕС

Климкин назвал свой прогноз по вступлению Украины в ЕС реальным / УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин дал "амбициозный, но реальный" прогноз, когда Украина сможет вступить в ЕС.

Он написал на своей странице в Facebook, что лишь после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу.

"Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - считает Климкин.

А вот стать членом Евросоюза Украина сможет, в лучшем случае, еще спустя 10 лет.

"Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, по вступлению Болгарии и Румынии: некоторые в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - написал глава МИД.

Ранее Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ.