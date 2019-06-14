Вперед в РФ за вожделенным паспортом: первые 30 жителей Донбасса уехали в Ростовскую область

30 жителей Донбасса уехали в РФ за паспортами / РБК

Первая группка жителей "ЛНР" в количестве 30 человек отправилась в Новошахтинск за вожделенными российскими паспортами.

"Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск - Новошахтинск. В дальнейшем планируется также к этому маршруту добавить маршрут Луганск - Донецк", - заявил и.о. "министра инфраструктуры и транспорта" Владимир Евдохин, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, среди жителей "ДНР" нашлось аж более 8000 желающих получить российский паспорт. Из них 7,5 тысячи пакетов документов уже передали в Россию для получения гражданства.

"На сегодняшний день принято более 8 тысяч документов на получение гражданства Российской Федерации. 7,5 тысяч уже отправлено", - сообщил "начальник миграционной службы" Владимир Краснощека.

Читайте такжеРоссийские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в СШАНапомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощениеполучения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Ранее стало известно, как в ЕС заблокируют паспорта РФ для жителей ОРДЛО.

Также ранее в ДНР боевики сформировали специальный отдел для работы с документами, который будет раздавать российские паспорта.