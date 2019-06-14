Больше не опасен: звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта

14 июня 2019, 14:37

Актер надеется вернуться в Украину и продолжить сьемки сериала.

Федор Добронравов
Федора Добронравова исключили из черного списка Минкульта / akter1

Российского актера Федора Добронравова, известного своей ролью в комедийном сериале "Сваты", вычеркнули из "черного списка" Минкульта.

14 июня на сайте Минкульта был выложен обновленный список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, и имени Добронравова там нет.

В списке ведомства актер находился с 27 ноября 2017 года. КП в Украине узнали, как отреагировал Добронравов на такую новость.

"Федор Викторович рад. И если данное решение, продолжение съемок сериала "Сваты" и гастроли помогут наладить отношения между двумя странами, он не против осуществлять свою творческую деятельность в любой стране мира", - рассказала представитель актера Ирина Сойкина.

Отметим, что такое решение Минкульта теперь означает, что фильмы и сериалы с участием Добронравова можно показывать на ТВ.

Ранее комиссия Госкино "зарезала" сезон сериала "Сваты" – СМИ.

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Минкульт черный список Федор Добронравов
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