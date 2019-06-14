В СБУ рассказали, как вывели из Крыма и арестовали экс-чиновника "ДНР" Лягина

14 июня 2019, 19:48

Коллаборант был одним из организаторов референдума.

Роман Лягин отправлен судом в СИЗО / Фото: Facebook/Юрий Луценко

Служба безопасности Украины в результате спецоперации, которая состояла из комплекса средств, вывела из аннексированного РФ Крыма экс-главу Центральной избирательной комиссии и экс-министра труда и социальной политики "ДНР" Романа Лягина.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный, будучи главой ЦИК и исполняя приказы России, организовал незаконный референдум об отсоединении Донбасса от Украины.

Силовики обвиняют Лягина в том, что он посредством фейкового референдума спровоцировал, как чиновник, создание псевдогосударственного образования "ДНР".

По сведениям правоохранительных органов, коллаборант с 2014 по 2019 годы скрывался от украинского правосудия на временно неподконтрольных территориях Донецкой области и Крыма.

Злоумышленника задержали по обвинению в уголовном преступлении. Главная военная прокуратура ГПУ сообщила Лягину о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В рамках производства продолжается досудебное расследование злодеяний чиновника-самозванца.

Ранее сообщалось, экс-глава ЦИК "ДНР" рассказал, как его пытали в присутствии сотрудника администрации Путина.

Также ранее экс-министр "ДНР" Роман Лягин заявил, что РФ бросила Донбасс.

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Донбасс ДНР СБУ Крым ЦИК ГПУ Генпрокуратура Лягин
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