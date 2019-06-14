"Ветер перемен": Луценко громогласно отчитался о поимке бывшего патрона ЦИК "ДНР"

Романа Лягина поймали / facebook.com/LlutsenkoYuri

Бывшего шефа "Центральной избирательной комиссии "ДНР" Романа Лягина поймали, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор на своей странице в Facebook.

В комментариях к сообщению Луценко у генпрокурора спросили: "он сдался, или это ветер перемен?".

На этот вопрос Юрий Луценко ответил, что это "комбинация".

Напомним, именно Лягин был ответственным за проведение незаконного "референдума" о независимости Донецкой области, и именно он заявил, что президентских выборов на Донбассе не будет. "Мы контролируем 22 теризбиркома к президентским выборам, потому выборов на Донбассе не будет", - заявил Лягин.

Ранее сообщалось, экс-глава "ЦИК" ДНР рассказал, как его пытали в присутствии сотрудника администрации Путина.

Также ранее экс-"министр" ДНР Роман Лягин заявил, что РФ бросила Донбасс.