Сепаратисты заверяют, что президентских выборов на Донбассе не будет

Сепаратисты Донбасса контролируют избиркомы, а потому президентских выборов 25 мая здесь не будет.

Об этом заявил председатель Центризбиркома так называемой Донецкой народной республики Роман Лягин, сообщает BBC Украина.

"Мы контролируем 22 теризбиркома к президентским выборам, потому выборов на Донбассе не будет", - заявил Лягин.

Также он рассказал о подготовке к псевдореферендуму о статусе региона, назначенного на 11 мая, который Киев считает нелегитимным.

По его словам, пророссийских активистов поддерживает местная милиция, а местные власти - не мешают готовиться к нелегитимному референдуму, назначенному на 11 мая.

"У нас есть полное понимание с властью, которая не мешает референдуму. Участки будут в школах. Это касается всех городов Донецкой области", - сказал Лягин.

По его словам, сепаратисты сформировали уже 53 территориальные комиссии для проведения референдума.

11 мая, в воскресенье в 8.00 на Донбассе откроются 1527 участков, закроются - в 22:00.

Сепаратисты будут считать референдум состоявшимся при любой явке, заявил Лягин.

Напомним, ранее сообщалось, что представители так называемой "Донецкой народной республики" отказались переносить "референдум" о статусе региона 11 мая.

Также так называемый "Луганский народный совет" принял решение о проведении "референдума о независимости Луганской области".

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к сепаратистам на востоке Украине с просьбой перенести референдум, чтобы создать условия для налаживания диалога.