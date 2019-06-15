В шахте на Донетчине обвалилась порода, погиб углекоп

15 июня 2019, 11:42

В тот день на шахте трудились 119 человек, но на роковом участке в момент выброса угольно-газовой смеси находились всего два горняка.

шахта
Шахта на Донетчине унесла жизнь еще одного горняка / УНИАН

На шахте ГП "Торецкуголь" (бывшее название "Дзержинскуголь") в Донецкой области вечером в пятницу, 14 июня, на горизонте 1146 метров стряслось ЧП, которое привело к смерти одного углекопа.

"14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецк в шахте "Центральная" ГП "Торецькуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - сказано в сообщении спасателей.

Отметим, в тот день на шахте трудились 119 человек, но на роковом участке в момент выброса угольно-газовой смеси находились всего два горняка. По информации, одному работнику шахты удалось остаться целым и невредимым.

Тело погибшего горняка спасатели нашли 15 июня, около 3 часов.

Отметим. что сегодня, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Донецкой области.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Напомним, ранее сообщалось, львовские шахтеры страйкуют. Шахтеры госпредприятия Львовуголь обьявили забастовку, и перекрыли трассу международного значения, ведущую к Польше -Львов-Рава-Русская из-за миллионных долгов по зарплате.

Также ранее в связи страгедией на шахте на Львовщине президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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