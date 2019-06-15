Ряду областей Украины в воскресенье светят дожди с грозами — синоптик

В воскресенье в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, предупредила синоптик / vk.com/typical_cherkassy

В воскресенье, 16 июня, кратковременные дожди с грозами возможны в Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, на западе Киевской области и в отдельных районах западной части Украины.

В Киеве существенных осадков не будет, днем ожидается жара — +31…+33 градуса, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в нашей стране ночью прогнозируется +18…+24, днем минимальная температура воздуха составит +29 градусов, а максимальная — +35.

"В понедельник (17 июня — Ред.) грозовые дожди пройдут локально на западе и севере, периодически, коротко, снижая температуру воздуха", — добавила синоптик.

Ранее завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.