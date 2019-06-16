Главные новости 16 июня: Экономические "пугалки" Трампа и праздник Троицы

16 июня 2019, 10:15

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 16 июня.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Радио Свобода

Дональд Трамп припугнул обвалом американской экономики - в случае, если его не переизберут на второй срок президентом.

Украинцы широко и с размахом празднуют один из двунадесятых христианских праздников - Троицу

Экономические пугалки Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что, если его не переизберут на второй срок в 2020-м, то экономику страны ожидает неминуемый обвал. Об этом он заявил в

"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет длинные перспективы развития ... Однако, если кто-то, кроме меня, одержит победу в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Празднование Троицы в Украины

Сегодня, в воскресенье, 16 июня, православные украинцы отмечают один из двенадцати главных праздников - Троицу. Он полностью посвящен сошествию Святого духа на апостолов, которое Спаситель Иисус Христос в день своего Вознесения.

Сегодня православные христиане несут зеленые ветви, а также луговые цветы в храмы для украшения. Кроме того, церкви можно и нужно украшать ветками березы, сирени, клена. По канону, такие действия на Троицу символизируют обновление души мирян.

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